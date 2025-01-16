Транспортные компании Москвы сэкономили 800 млн рублей благодаря нацпроекту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Двадцать московских компаний, работающих в сфере транспорта, стали участниками национального проекта "Производительность труда". За счет бережливого производства им удалось сэкономить более 800 миллионов рублей. Об этом рассказала заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она подчеркнула, что транспорт и логистика имеют ключевую роль в экономике города. В связи с этим власти столицы поддерживают компании, связанные с этой отраслью, и предоставляют им возможности для развития.

В течение двух лет компании, участвовавшие в проекте, сумели оптимизировать внутренние процессы и внедрить новые стандарты работы. Также в процессе реализации нацпроекта они снизили затраты на перевозку пассажиров и грузов, повысив при этом квалификацию персонала. Это позволило вдвое увеличить эффективность их работы и ускорить бизнес-процессы на 40%.

Компания, которая обеспечивает пассажирское экспресс-сообщение между Москвой и аэропортами столичного авиационного узла, сумела оптимизировать процесс автобусных перевозок от станции метро "Ховрино" до аэропорта Шереметьево. Кроме того, был изменен график водителей и процесс оформления путевых листов. Вместе с тем в компании ввели дополнительные рейсы в утренние и вечерние пиковые часы, организовав при этом работу кассиров на остановках.

Данные меры помогли руководству компании сбалансировать нагрузку на персонал, а также сократить время простоев и освободить один автобус. Все это позволило ускорить процесс перевозок на 15%. После всех нововведений каждый рейс в аэропорт и обратно сократился с 94 до 80 минут, а эффективность маршрута выросла на 18%. В частности, теперь один автобус за день выполняет 13 рейсов, а не 11, как было до реализации проекта.

Другая московская транспортная компания смогла улучшить процесс работы с заявками на грузовые автоперевозки по стране. На предприятии сделали визуально понятные инструкции, внедрили новые стандарты учета и научили сотрудников работать с ними. Эти меры позволили снизить число ошибок при вводе данных, а также сократить сроки согласования документов и снизить долю ручного труда.

Вместе с тем работа с клиентскими заявками ускорилась на 20%. На данный момент весь цикл от формирования запроса до завершения сделки занимает 416 часов, а не 520, как это было раньше. При этом эффективность труда сотрудников выросла на 21%. После изменений один человек успевает обработать за смену 8 заявок, хотя раньше средний результат составлял 6,6. При этом число необработанных запросов снизилось на 20%, а экономическая выгода от участия компании в проекте приблизилась к 53 миллионам рублей.

Также участие в нацпроекте принимала международная логистическая компания. С помощью бережливых технологий ей удалось оптимизировать процесс автомобильных перевозок сборных грузов из Европы. Предприятие сумело автоматизировать работу с заявками и регламентировать оформление документов, а также упорядочить их хранение. В результате руководство компании сумело упростить взаимодействие между сотрудниками, ускорить процессы согласования и оформления грузов.

По прошествии полугода на четверть увеличилась скорость обработки заявок. От получения запроса до отправки товара на погрузку теперь необходимо 12,5 часа, а не 16,5. При этом эффективность труда сотрудников возросла на 13%, поскольку теперь за сутки каждый из них может обработать 3,6 заявки вместо прежних 3,2. Вместе с тем экономический эффект компании от участия в проекте оказался выше 16 миллионов рублей. Руководство организации также воспользовалось системой адаптации персонала и развития наставничества. Таким образом была решена проблема нехватки кадров.

В дальнейшем компании намерены продолжать самостоятельно работать над повышением эффективности, а полученный в рамках пилотного потока опыт удастся применять для улучшения всех остальных бизнес-процессов.

Ранее в Москве подвели итоги национального проекта "Производительность труда". Участники, которые продемонстрировали наиболее высокие результаты в вопросах повышения эффективности работы и внедрения инструментов бережливых технологий, стали победителями премии "Лидер нацпроекта "Производительность труда".