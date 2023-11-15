Более 800 крыш жилых домов отремонтировали в Москве в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали 802 крыши многоквартирных домов в 2023 году. Об этом заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что работы проводились в рамках региональной программы капитального ремонта. В порядок привели 578 плоских кровель и 224 скатных. Было полностью заменено покрытие, отремонтированы стыки плит и места примыкания кровли к фронтонам и карнизам, обновлены ограждения.

Капитальный ремонт плоских крыш является сезонным видом работы, его можно проводить только при температуре выше нуля, уточнили на портале мэра и правительства Москвы. Бирюков добавил, что сначала необходимо снять старую гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида, под ними находится армированная бетонная стяжка.

Отмечается, что если ей нужен ремонт, то ее частично отливают заново или полностью меняют. Затем сверху укладывают полимерно-битумный материал, который позволяет кровле выдерживать резкие перепады температуры.

Между тем скатные металлические крыши обновлять можно круглый год. Во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, это повышает энергоэффективность здания. По данным заммэра, в работах использовались современные отечественные материалы и передовые технологии.

Ранее Бирюков сообщал, что в этом году в столице отремонтировали более 3 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций. По его мнению, это позволило повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов.

До этого стало известно, что около 1,4 миллиона газовых плит проверили в столице с января 2023 года. Все найденные нарушения оперативно устраняют, жителям проводят инструктаж и выдают памятки, подчеркивал Бирюков.

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