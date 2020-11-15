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Общество

11:37

В Москве за сутки госпитализировали 1 219 пациентов с коронавирусом

город медицина общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столичные больницы за сутки поступили 1 219 пациентов с коронавирусом. На аппаратах ИВЛ в медучреждениях находится 379 человек. Об этом сообщает Оперштаб.

Всего в столице за 24 часа подтвержден 6 271 случай COVID-19.

Среди новых выявленных случаев 44,2% составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, 9,6% – от 66 до 79 лет, 3,3% – старше 80 лет. Детей заразилось 13,5%.

В ведомстве подчеркнули, что соблюдать домашний режим стоит москвичам старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания.

Справились с болезнью в городе 4 266 пациентов. Общая численность выздоровевших от COVID-19 в столице составила 367 613.

В России за последние сутки выявили 22 572 случая коронавируса во всех регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 854 случаях (25,9%).

Всего в РФ суммарно зафиксировано 1 925 825 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Еще 4 266 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

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