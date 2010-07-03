"Умные" остановки могут появиться в России в 2020 году

10:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
"Умные" остановки, которые будут автоматически вызывать автобус, могут появиться в России в пилотном режиме в 2020 году. Об этом сообщил официальный представитель НТИ "Автонет", пресс-секретарь НП "Глонасс" Ярослав Федосеев.
"Разработка будет автоматически выводить автобус на маршрут, в случае если на ней соберется от пяти до 10 человек", – сказал Федосеев ТАСС.
По его словам, в пилотном режиме "умные" остановки могут появиться в 2020 году, а через год заработать полноценно.
Отмечается, что для вызова автобуса нужно будет нажать на специальную кнопку, после чего система проверяет количество пассажиров с помощью видеодетектора. Если пассажиров более пяти, система автоматически выводит автобус на маршрут.
Предполагается, что сперва эксперимент запустят в Самарской, Волгоградской и Курской областях, следом – в Московской, Тамбовской и Томской областях.
По словам Федосеева, в новом сервисе предусмотрены услуги для пенсионеров и других граждан льготных категорий – для них на автобусной остановке будет установлена кнопка вызова социального такси.
Ранее сообщалось, что беспилотные автомобили могут начать курсировать по Москве через 4–7 лет. Сейчас в рамках тестирований за рулем беспилотника находится инженер-испытатель. Однако управление он берет на себя лишь в определенных ситуациях.
Эксперимент продлится до 2022 года. Тесты помогут усовершенствовать софт. Трассы М7 "Волга" и М4 "Дон" получили статус транзитных дорог для переезда беспилотников в пилотируемом режиме до мест тестирования.
Постановление о проведении с 1 декабря 2018 года эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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