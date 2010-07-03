В "Москва-Сити" достроили первый небоскреб Neva Towers

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В деловом центре "Москва-Сити" завершилось строительство первого небоскреба комплекса Neva Towers, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Комплекс включает в себя две башни в 68 и 79 этажей, объединенных четырехэтажным стилобатом. На площади 357 тысяч квадратных метров разместятся офисы, апартаменты и подземная парковка.

На сегодняшний день достроен 79-этажный небоскреб с 848 апартаментами и четырьмя подземными этажами, где разместится стоянка на 1,7 тысячи автомобилей. Общая площадь объекта – 186 тысяч квадратных метров.

Строительство второго небоскреба планируется завершить в декабре будущего года.

Ранее сообщалось, что в комплексе "Москва-Сити" готовятся построить самую высокую башню Европы, которую назовут One Tower. Здание будет иметь форму скошенной призмы с градиентными стеклянными фасадами, его площадь составит около 280 тысяч квадратных метров со 104 этажами (101 надземный, 3 подземных). На высоте 400 метров появится смотровая площадка.

"Москва-Сити" – один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России за последние десятилетия. Деловой центр возводится на Пресненской набережной, на месте бывшей каменоломни. Это крупная зона деловой активности, которая объединит бизнес, апартаменты проживания и досуг.

