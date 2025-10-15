В Москве началась подготовка проекта планировки парка на месте монорельса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подготовка проекта планировки территории (ППТ) для круглогодичного парка на месте устаревшего монорельса началась в Москве. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Согласно разрабатываемому проекту, новая зона отдыха площадью около 40 тысяч квадратных метров и протяженностью 4 километра свяжет прогулочным маршрутом несколько парковых пространств от Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина Российской академии наук до Тимирязевского парка", – отметил он.

Там планируется обустроить прогулочные зоны и сопутствующую инфраструктуру, а из 5 бывших станций монорельса сделать общественные пространства с кафе, ресторанами и выставочными залами.

Монорельс был возведен более 20 лет назад. Он уже перестал полноценно выполнять транспортную функцию. Комплексное обследование технического состояния монорельса показало необходимость капитального ремонта.

Научно-исследовательский институт "Мостранспроект", специализирующийся на транспортном планировании и урбанистике, предложил горожанам построить на его месте современный круглогодичный парк. Будущее монорельса решили на портале "Активный гражданин", где большинство участников опроса выбрало парк.

"Это будет уникальное пространство для занятий спортом, отдыха и досуга, которое объединит крупные парковые зоны севера и северо-востока Москвы. Ожидаем, что проводить здесь время будут 20 тысяч человек в день – это в 10 раз больше, чем пользовались монорельсом", – указал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В настоящее время специалисты завершают разработку архитектурной концепции парка. Его открытие запланировано на 2027 год.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, будущий парк соединит столичные районы Останкинский, Бутырский, Марфино, Тимирязевский и Алексеевский.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов подчеркнул, что линейный парк окажется новым форматом общественного пространства для города. Для посетителей откроются новые виды на привычные пейзажи. Он добавил, что "зеленый коридор" станет одной из визитных карточек района.

Монорельс завершил свою работу 28 июня. Известно, что его участок от станции "Тимирязевская" до станции "Выставочный центр" планируется отреставрировать. Сами станции сохранят, включая эскалаторы, лестницы и лифты. Там предусмотрят не только отдельные пространства для досуга, но также добавят новые лестничные спуски для входа в будущий парк.

