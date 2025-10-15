Тюльпаны высадят на столичные клумбы в октябре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Специалисты высадят тюльпаны на московские клумбы в октябре. Это необходимо, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых холодов, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"После высадки цветники задекорируем разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить луковицы от сильных морозов. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и городские общественные пространства", – рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, на клумбах появятся такие сорта тюльпанов, как "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового цвета.

Перед высадкой цветов специалисты уберут отцветшие однолетники, проведут прополку, рыхление и удобрение земли. Самые большие цветники с тюльпанами можно будет увидеть на Поклонной горе, Кутузовском и Ленинском проспектах, а также на Бульварном кольце.

В 2025 году Москву украсили 53 миллиона цветов. По сравнению с 2010 годом их количество стало больше практически в 2,5 раза.

Городские службы высаживают растения поэтапно. Весной специалисты занимаются высадкой виолы и других однолетних растений, летом и осенью – многолетних цветов: ирисов, астры, пионов и других.