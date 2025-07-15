Арт-объект "Главный букет страны" появился на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Арт-объект "Главный букет страны" появился на Главной аллее ВДНХ в рамках проекта "Лето в Москве". Центром композиции стала ваза с букетом полевых растений из разных регионов России, передает портал мэра и правительства Москвы.

Гости выставочного комплекса смогут увидеть ромашки, колокольчики, маки, ирисы, анемоны, наперстянки и другие цветы, сделанные из экологически безопасных материалов.

В процессе работы художники-декораторы уделили особое внимание деталям. Они расписали вручную лепестки и создали вазу в технике витража. Рядом с композицией разбита клумба из живых растений. Всего на территории посажены порядка 300 видов цветов.

Вечером для посетителей ВДНХ проводят ландшафтное световое шоу. Вокруг вазы зажигаются около 70 сфер. Посмотреть на представление и отдохнуть гости комплекса могут на копиях исторических скамеек ВДНХ образца 1939 года, которые установлены по периметру композиции.

Кроме того, в июле и августе на ВДНХ в рамках проекта "Молодежь Москвы" пройдут разнообразные юмористические и музыкальные выступления. В частности, 27 июля в павильоне № 34 пройдет "Космический бал". Мероприятие организуют в стиле "неклассической классики" – танцы будут исполняться под классические произведения в современной обработке.