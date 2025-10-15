Москвичи выкупили 40 участков для ИЖС со скидкой в 3 квартале 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители Москвы в третьем квартале текущего года выкупили со скидкой 40 участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) общей площадью более 4 гектаров. Об этом заявила глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"С апреля 2020 года в Москве действует норма, позволяющая физическим лицам выкупать у города землю, предназначенную для ИЖС, по сниженной цене в размере 40% от кадастровой стоимости. Москвичи активно пользуются такой возможностью", – цитирует ее портал мэра и правительства города.

В итоге горожане сэкономили свыше 150 миллионов рублей, а после оформления права собственности они смогут свободно распоряжаться недвижимостью – продавать, сдавать в аренду, дарить или завещать имущество.

Уточняется, что в период с июля по сентябрь больше всего участков со скидкой выкупили на юго-западе столицы – 11 объектов площадью 0,7 гектара. Также популярностью пользовались объекты в Троицком административном округе – там приобретены 10 участков общей площадью более 0,9 гектара.

Вместе с тем 7 территорий площадью 1 гектар куплены на востоке Москвы, а остальные 12 объектов приобретались на северо-западе, северо-востоке и западе столицы, а также в Новомосковском округе.

Подать заявку для заключения договора купли-продажи можно при помощи портала mos.ru. Услугу предоставляет департамент городского имущества в онлайн-режиме и бесплатно. Рассчитать сумму заранее поможет информация о кадастровой стоимости участка на сайте Росреестра.

Ранее стало известно, что москвичи смогут приобрести еще 29 участков в ТиНАО, предназначенных для ИЖС. 26 территорий находятся в Троицком административном округе, 3 – в Новомосковском. Общая площадь участков составляет почти 3,5 гектара, на них можно возвести около 14 тысяч квадратных метров недвижимости.

