Москвичи получили более 1 млн уведомлений от суперсервиса "Переезд по программе реновации"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи получили более 1 миллиона уведомлений от суперсервиса "Переезд по программе реновации" за время, прошедшее с 2020 года, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Сервис представляет собой комплексный проект, в который входит набор инструкций, уведомлений и электронных услуг, объединенных в единый сценарий переселения горожан по программе реновации.

Уведомления, приходящие жителям столицы от этого сервиса, содержат информацию о начале переселения, а также приглашение на осмотр новой квартиры. Также москвичи получают сообщения о готовности проекта договора для подписания. Информирование ведется с помощью личного кабинета на портале mos.ru и push-уведомлений.

"Всего с момента запуска суперсервиса пользователям было отправлено более миллиона уведомлений. Самые частые из них связаны с подачей согласия на предлагаемую квартиру – таких сообщений более 363 тысяч, с направлением письма с предложением квартиры – свыше 289 тысяч, с началом переселения – более 188 тысяч. Уведомления о подписании договора и записи на переезд получили 159 тысяч и 40 тысяч человек соответственно", – уточнил Овчинский.

Кроме уведомлений, суперсервис предлагает пользователям персональные инструкции. Они составляются с учетом жизненной ситуации горожан, которые в настоящий период переезжают в новые дома. Также проект помогает москвичам получить 6 онлайн-услуг. К ним относится заказ бесплатной помощи грузчиков и машины для перевозки вещей. Вместе с тем горожане могут оставить заявку на устранение строительных дефектов в полученной квартире.

В число предоставляемых сервисом услуг входят 4 курируемые департаментом городского имущества. С их помощью москвичи могут снизить число визитов в центры информирования по переселению.

"Участники программы реновации, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru, могут записаться на осмотр предложенной городом квартиры. После того как договор будет готов, необходимо выбрать удобное время для его подписания. Также есть возможность онлайн записаться на прием к нотариусу и загрузить необходимые документы. Этими сервисами воспользовались уже более 11,7 тысячи раз с момента их запуска", – обратил внимание министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Представители ведомства обратили внимание, что подготовиться к планируемому переезду горожане также могут с помощью общей инструкции, которая представлена в суперсервисе. При этом нет необходимости авторизоваться на портале. В этой инструкции указано, как именно организован переезд, а также получить информацию о нужных документах для оформления договора. Вместе с тем горожане могут воспользоваться ссылками на полезные услуги.

При этом с начала реализации программы реновации около 75% новоселов в Москве воспользовались при переезде сервисом бесплатной грузоперевозки. Новоселье в современных квартирах отметили уже более 61 тысячи семей.