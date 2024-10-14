В Москве около 75% новоселов воспользовались помощью города при переезде

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве с начала реализации программы реновации около 75% новоселов при переезде воспользовались сервисом бесплатной грузоперевозки, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

По словам вице-мэра, новоселье в современных квартирах отметили уже более 61 тысячи семей.

"Свыше 45 тысяч из них – то есть около 75% – воспользовались бесплатной помощью при переезде. По желанию новоселов к ним были направлены грузчики и автотранспорт для перевозки мебели и других крупногабаритных вещей", – сказал Ефимов.

Для вызова грузчиков нужно выбрать в суперсервисе "Переезд по программе реновации" услугу "Помощь в переезде". Также можно обратиться в центры информирования по переселению.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, больше всего москвичей воспользовалось сервисом "Помощь в переезде" на юго-востоке столицы.

"Здесь за квалифицированной грузоперевозкой обратились около 8,5 тысячи семей. В Северном административном округе число таких семей превысило 6,6 тысячи. Третье место по количеству обращений за данной услугой занял восток столицы", – сказал Овчинский.

Между тем с июля по сентябрь этого года почти 6,9 тысячи жителей ВАО начали переселяться по программе реновации. Москвичи начали переезд из 40 старых домов в девять ЖК, а также другие ранее переданные под заселение новостройки. На данный момент с выбором жилья определились около 80% от общего числа жильцов, начавших переезд в третьем квартале.