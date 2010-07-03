Четыре новые подстанции скорой помощи построят в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Четыре новых подстанции скорой помощи построят в ТиНАО, рассказал в эфире телеканала Москва 24 главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.

Их расположат в Московском, Коммунарке, в поселке Киевский и в Щербинке.

Сейчас в ТиНАО бригады экстренной службы размещаются на четырех подстанциях – в селе Вороново, Московском, Троицке и в Щербинке. Также организованы 13 постов скорой помощи.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что до 2022 года в ТиНАО появится десять медицинских учреждений для детей и взрослых. Это лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения и три подстанции скорой помощи.