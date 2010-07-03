Благоустройство станции "Хлебниково" МЦД-1 завершено на 85%

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Благоустройство станции "Хлебниково" первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) завершено на 85%. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Директор по развитию диаметральных маршрутов Центральной пригородной пассажирской компании Артем Царев рассказал, что в рамках работ по ремонту и благоустройству остановочных пунктов меняют тактильную плитку, полосы безопасности, ограждения, освещение и погодные модули, которые помогут пассажирам укрыться от дождя в непогоду.
Погодные модули и кассы окрасят в цвета физалиса и фуксии. Цветовые элементы появятся на навигационных знаках и указателях, различных объектах и сооружениях на станциях.
Царев добавил, что также будет обновлена навигация, чтобы пассажиры могли без труда ориентироваться на платформах.
В свою очередь, начальник дирекции МЦД департамента транспорта Андрей Акимов рассказал, что в МЦД рассчитывают на рост пассажиропотока за счет проведенных мероприятий в следующем году на 15%, а в 2023 году – на 50%.
Первые два диаметра запустят в ноябре. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 66 станций, с 27 из которых можно будет перейти на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. Всего проект предполагает запуск пяти диаметров с 186 станциями.
Курсировать по МЦД будут поезда "Иволга". В них можно будет зарядить более 12 тысяч гаджетов. Порядка пяти тысяч разъемов для устройств сделают в 24 шестивагонных поездах "Иволга 1.0".
В семивагонных составах "Иволга 2.0" USB-розетки оборудованы в каждом кресле. Это еще более семи тысяч разъемов. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–шести минут.
На протяжении всего маршрута от станций метро до конечных станций МЦД пассажиров будут сопровождать более 300 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров.
Ручную кладь и багаж можно будет провозить бесплатно. Условие – сумма трех измерений не должна превышать 180 сантиметров. Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД сделают ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она зависеть не будет.
Провоз домашних животных будет бесплатным. Они должны будут ехать в специальных переносках или клетках и размещаться в вагоне на месте для ручной клади.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: