Штрафы за зацепинг предложили увеличить в 25 раз

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Депутаты Мосгордумы предложили увеличить штрафы за зацепинг и хождение по ж/д путям в 25 раз, сообщает корреспондент портала Москва 24 со ссылкой на председателя столичного парламента Алексея Шапошникова.

На сегодняшний день административная ответственность за эти нарушения предусматривает штраф в размере 100 рублей. По словам Шапошникова, решение об ужесточении наказания за зацепинг было принято в связи с высокой угрозой данного занятия для жизни подростков.

В случае принятия соответствующих поправок штраф за несанкционированный проход по железнодорожным путям и зацепинг возрастет со 100 до 2,5 тысяч рублей. "Эти изменения должны касаться не только МЦК, но и МЦД, которые в скором времени будут запущены на территории столичного региона", – добавил председатель Мосгордумы.

По словам председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Инны Святенко, законопроект будет в течение месяца доработан и внесен в Госдуму. В свою очередь, первый заместитель председателя комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Юрий Синельщиков отметил, что законопроект актуален и его необходимо принять.

Ранее сообщалось, что на подмосковной станции Перловская зацепер чуть не погиб на электричке в Мытищах.