Жилой комплекс по реновации построят на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый жилой комплекс построят по программе реновации в районе Гольяново в Москве. Об этом заявила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

По ее словам, два дома с подземными паркингами построят на Амурской улице, 1/11 (зоны 3.1, 3.2). Каждый корпус, как она утверждает, будет рассчитан на 1 166 квартир: в первом будет 337 однокомнатных, 242 двухкомнатных и 107 трехкомнатных квартир, а во втором – 90 однокомнатных, 312 двухкомнатных и 78 трехкомнатных. Также Яковлева добавила, что некоторые квартиры будут обустроены для проживания маломобильных людей.

Кроме того, во всех квартирах сделают отделку, а чуть позже благоустроят и дворы рядом с домами: появятся площадки для детей и занятий спортом, проезды и тротуары, будет установлено освещение.

"Также на территории около дома установят малые архитектурные формы, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники", – добавила председатель Москомэкспертизы.

Ранее сообщалось, что на улице Генерала Глаголева в столичном районе Хорошёво-Мнёвники стартовало строительство дома по программе реновации. Там ведутся работы по устройству котлована, монтаж монолитных конструкций фундаментной плиты здания.

До этого Сергей Собянин рассказал, что жители 75 домов получат новые квартиры по программе реновации быстрее, чем планировалось. По словам мэра, с начала года в Москве подобрали 27 территорий под строительство, а также ввели в эксплуатацию 36 домов.



Новости часа: Собянин рассказал о заселении 10 новостроек реновации в сентябре