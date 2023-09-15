Жилой дом на 140 квартир построят в районе Царицыно по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Царицыно, на Кавказском бульваре, построят жилой дом по программе реновации. Разрешение на строительство дома было выдано комитетом государственного строительного надзора Москвы, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя ведомства Игоря Войстратенко.

Он отметил, что односекционный дом прямоугольной формы возведут по индивидуальному проекту. Его общая площадь составит порядка 12 тысяч квадратных метров.

"В пешей доступности от будущей новостройки расположены просторные скверы и царицынские водоемы. Оформленная разрешительная документация позволяет застройщику приступить к строительству объекта", – добавил Войстратенко.

Всего в доме будет 140 квартир, из них 24 однокомнатные, 96 двухкомнатные и 20 трехкомнатные. Кроме того, будут предусмотрены квартиры для маломобильных людей, в которых сделают широкие дверные проемы и объединенные санузлы со специальными поручнями.

Во всех квартирах отделка будет выполнена в строгом соответствии со стандартами программы реновации, которые были утверждены постановлением правительства Москвы.

На первом этаже жилого дома будет вестибюль, который специалисты объединят с зоной лифтового холла, а также комната консьержа, колясочная и зона для хранения уборочного инвентаря.

Также предусмотрены помещения под коммерческую инфраструктуру, в которых откроются магазины и предприятия сферы услуг. Все входы в здание расположат на уровне тротуаров, согласно принципам безбарьерной среды.

Специалисты будут применять для отделки здания алюминиевые кассеты с медным покрытием, а в зоне лоджий – стальные декоративные решетки со сложным узором.

Прилегающую территорию дома также благоустроят. Вокруг здания появятся пешеходные дорожки и тротуары, а также детская игровая площадка с шумозащитным ограждением, зона спорта и отдыха и малые архитектурные формы.

Игорь Войстратенко подчеркнул, что на жилых объектах, возводимых по программе реновации, уделяется особое внимание качеству работ, согласно поручению Сергея Собянина.

"На каждом этапе строительства пройдут выездные проверки, в рамках которых инспекторы оценят соответствие выполненных работ проектной документации. К ним также будут привлечены специалисты центра экспертиз для проведения комплекса инструментально-лабораторных испытаний", – сообщил Войстратенко.

Ранее сообщалось, что на улице Генерала Глаголева в столичном районе Хорошево-Мневники стартовало строительство дома по программе реновации. Там ведутся работы по устройству котлована, монтаж монолитных конструкций фундаментной плиты здания.

До этого Сергей Собянин рассказал, что жители 75 домов получат новые квартиры по программе реновации быстрее, чем планировалось. По словам мэра, с начала года в Москве подобрали 27 территорий под строительство, а также ввели в эксплуатацию 36 домов.

"Мой район. Обратная связь": с января 26 тыс москвичей переехали в новые дома по реновации