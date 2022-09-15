В Москве представят объекты современного искусства и работы независимых художников

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Ежегодная российская ярмарка современного искусства Cosmoscow открылась в столице. Она продлится до 17 сентября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В Гостином дворе представлены арт-объекты 72 галерей. Среди них – 10 столичных стендов, на которых можно увидеть работы художников под брендом Created in Moscow", – указано в публикации.
Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что в нынешнем году галереи столицы получили стенды площадью в 20 квадратных метров. По мнению представителя мэрии, этот шаг мог бы помочь с повышением продаж.
Посмотреть на объекты современного искусства столичных галерей и независимых диджитал-художников также можно на ярмарке молодого современного искусства Blazar на площадке Музея Москвы. Она будет доступна в период с 14 по 18 сентября.
Отдельный раздел ярмарки Cosmoscow посвящен цифровому искусству. Здесь свои работы покажут 20 графических дизайнеров и криптоэнтузиастов.
Ранее сообщалось, что в период с 16 по 18 сентября в Москве состоится фестиваль "Горький в Парке Горького". В программу включены более 70 различных мероприятий.
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