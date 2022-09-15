Возможности для видеоконсультаций по жилищным вопросам расширили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Департамент городского имущества в 3 раза увеличил количество слотов для записи на онлайн-консультации по жилищным вопросам на mos.ru. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"С января по сентябрь 2022 года ими воспользовались уже 2,5 тысячи раз, что на четверть превышает аналогичный показатель прошлого года. Учитывая возрастающие потребности горожан в этой услуге, мы ввели дополнительные слоты для записи, их количество выросло в три раза – с 15 до 45 в день", – сообщил он.

Гаман добавил, что теперь специалисты ведомства могут проводить до 900 консультаций в месяц.

Заявителям удастся задать сотрудникам вопросы о постановке на жилищный учет, перерегистрации и внесении изменений в учетное дело, улучшении жилищных условий, а также обратиться по другим темам.

Руководитель департамента городского имущества подчеркнул удобство формата видеоконсультаций, поскольку подобная система позволяет сэкономить время и решить вопрос дистанционно.

"При этом пользователям не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение – онлайн-встречи со специалистами проводятся непосредственно на mos.ru. Перечень тем, по которым можно получить экспертную консультацию в сервисе, насчитывает более 300 позиций", – объяснил он.

Отмечается, что чаще всего москвичи обращаются по вопросам имущественно-земельной сферы. Они связаны с постановкой на жилищный учет, заключением договоров социального найма и другими аспектами, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Иванов.

Записаться на видеоконсультацию по вопросам имущественно-земельных отношений можно в разделе "Документы" на портале mos.ru. Далее необходимо перейти в раздел "Запись на консультацию" и указать "Департамент городского имущества города Москвы".

Для записи на онлайн-прием необходимо иметь заполненную учетную запись на mos.ru или ввести необходимые данные при подаче заявки.

Ранее сообщалось, что в рамках антикризисной поддержки помощь города в имущественно-земельной сфере на сумму свыше 14 миллиардов рублей получили более 1,3 тысячи предпринимателей.

Отмечалось, что больше всего заявок касались получения отсрочки имущественно-земельных платежей за второй квартал 2022 года. Так, общая сумма перенесенных взносов составила почти 10,8 миллиарда рублей.