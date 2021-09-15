Баженов назвал современные площадки для выгула собак новым стандартом городской среды

Фото: Максим Манюров
Тимофей Баженов посетил открытие новой дрессировочной площадки для собак в Лосиноостровском районе. Она создана на Анадырском проезде в соответствии с новыми требованиями к организации комфортной среды и с учетом пожеланий жителей.
В открытии площадки приняли участие первые лица СВАО, представители кинологических и общественных организаций.
"В Москве, по данным статистики, более 1 миллиона собак. И все они нуждаются в местах для прогулок и тренировок. Появление таких современных городских оазисов взаимодействия собак и человека предотвращает много бед, возникающих от неверно выбранных и неприспособленных для прогулок площадок. Но новые площадки – это не только про дружбу псов и их хозяев, это также про добрососедское уважительное отношение между хозяевами собак и жителями, у которых нет домашних животных, про безопасную городскую среду", – отметил Баженов.
В прилегающих к площадке домовладениях проживают почти 2,4 тысячи собак. Жители и ранее использовали эту территорию для выгула животных, но это было не вполне удобно. Там не было освещения, специальной ограды и устройств для дрессировки.
Новая площадка площадью около 1 500 квадратных метров обустроена в соответствии с современными требованиями к выгулу животных. По периметру установлено ограждение, внутри есть зоны для прогулок, игр, тренировок и отдыха, появилось специальное оборудование для дрессировки, дог-боксы, урны и многое другое.
Самое большое пространство для четвероногих друзей построено на Студеном проезде площадью около 3 000 квадратных метров. Строительство новых площадок в СВАО – это первый этап плана по модернизации и созданию площадок, разработанный вместе с префектурами и управами. Реализация плана рассчитана на 2–3 года.
"Не так давно я вместе с единомышленниками взял под опеку приют для собак "Красная сосна". Мы обрели новых верных друзей. И я уверен, что наш пример вдохновит многих взрослых и детей обрести себе нового надежного друга. Тем более что погулять и потренироваться с вновь обретенными друзьями теперь можно на одной из самых лучших площадок не только в стране, но, возможно, и в мире", – подчеркнул Баженов.
По мнению активиста, инженера Антона Тарасова, не нужно забывать также и о проблеме бездомных животных.
"Надо позаботиться и о них. Ловить, проверять на болезни, лечить, стерилизовать, прививать и выпускать жить", – заключил он.
Накануне сообщалось, что современные мини-парки для прогулок с собаками появились в четырех районах столицы. Их возвели в Можайском, Лосиноостровском, Ясеневе и Северном Медведкове.
Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, концепцию площадок разработали при участии экспертов Российской кинологической федерации и Союза кинологических организаций России, также проводились фокус-группы.
Ранее куратор проектов "Лиза Алерт" Олег Леонов заявил, что в центре Москвы недостаточно развита инфраструктура для выгула собак. Он отметил, что сейчас хозяева животных иногда проходят несколько улиц, чтобы попасть на площадку, при этом оборудованных зон на всех не хватает.
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