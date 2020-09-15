Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

07:59

Подать документы на подключение к сетям Мосводостока теперь можно онлайн

город технологии строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На портале mos.ru появилась функция по оформлению онлайн документов для подключения объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод ГУП "Мосводосток", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В электронном виде можно заключить договор о подключении объектов к системе водоотведения и оформить акт о технологическом присоединении. Необходимые услуги можно оформить в категории "Бизнес" в разделе "Подключение к коммуникациям".

"Развитие онлайн-сферы – одно из приоритетных направлений нашей работы. Сейчас мы также активно развиваем онлайн-взаимодействие с бизнес-сообществом. Все больше компаний жилищно-коммунального хозяйства столицы создают профильные электронные сервисы. Такие цифровые платформы помогают нашим предприятиям выходить на принципиально новый уровень работы: скорость обработки заявок повышается, а сам процесс предоставления услуг становится более простым и автоматизированным", – сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что услуги, которые можно получить через портал mos.ru, пользуются большой популярностью у общества. В настоящее время на портале собраны 22 онлайн-услуги, обеспечивающие взаимодействие между девелоперами и ресурсоснабжающими организациями, уточнил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он подчеркнул, что благодаря электронным услугам у застройщиков появилась возможность заключать договоры о подключении и оформлять акты о технологическом присоединении к сетям не выходя из офиса. Лысенко добавил, что правительство намерено и дальше расширять услуги, которыми можно будет воспользоваться дистанционно.

"В целом цифровизация строительной отрасли, как и других отраслей городского хозяйства, – это уже не вопрос времени, а объективная необходимость. Электронное взаимодействие участников сферы строительства обеспечивает сокращение сроков и снижение затрат на разные виды работ на объектах капитального строительства", – сказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Ранее сообщалось, что посетители портала mos.ru обратились за электронными услугами в сфере строительства более 500 тысяч раз. Застройщики через интернет могут уведомить о начале и завершении строительства, направить предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки города и многое другое.

Самой популярной услугой в сфере строительства на портале mos.ru является выдача ордеров на проведение земляных работ, установку временных ограждений и размещение временных объектов. С 2015 года ее запросили 127 тысяч раз.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать