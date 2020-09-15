Подать документы на подключение к сетям Мосводостока теперь можно онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На портале mos.ru появилась функция по оформлению онлайн документов для подключения объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод ГУП "Мосводосток", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В электронном виде можно заключить договор о подключении объектов к системе водоотведения и оформить акт о технологическом присоединении. Необходимые услуги можно оформить в категории "Бизнес" в разделе "Подключение к коммуникациям".

"Развитие онлайн-сферы – одно из приоритетных направлений нашей работы. Сейчас мы также активно развиваем онлайн-взаимодействие с бизнес-сообществом. Все больше компаний жилищно-коммунального хозяйства столицы создают профильные электронные сервисы. Такие цифровые платформы помогают нашим предприятиям выходить на принципиально новый уровень работы: скорость обработки заявок повышается, а сам процесс предоставления услуг становится более простым и автоматизированным", – сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что услуги, которые можно получить через портал mos.ru, пользуются большой популярностью у общества. В настоящее время на портале собраны 22 онлайн-услуги, обеспечивающие взаимодействие между девелоперами и ресурсоснабжающими организациями, уточнил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он подчеркнул, что благодаря электронным услугам у застройщиков появилась возможность заключать договоры о подключении и оформлять акты о технологическом присоединении к сетям не выходя из офиса. Лысенко добавил, что правительство намерено и дальше расширять услуги, которыми можно будет воспользоваться дистанционно.

"В целом цифровизация строительной отрасли, как и других отраслей городского хозяйства, – это уже не вопрос времени, а объективная необходимость. Электронное взаимодействие участников сферы строительства обеспечивает сокращение сроков и снижение затрат на разные виды работ на объектах капитального строительства", – сказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Ранее сообщалось, что посетители портала mos.ru обратились за электронными услугами в сфере строительства более 500 тысяч раз. Застройщики через интернет могут уведомить о начале и завершении строительства, направить предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки города и многое другое.

Самой популярной услугой в сфере строительства на портале mos.ru является выдача ордеров на проведение земляных работ, установку временных ограждений и размещение временных объектов. С 2015 года ее запросили 127 тысяч раз.

