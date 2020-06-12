Жители столицы почти 2 млн раз скачали приложение "Госуслуги Москвы" с начала года

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С начала 2020 года жители столицы почти 2 миллиона раз скачали приложение "Госуслуги Москвы".
"Столичные жители скачали мобильное приложение "Госуслуги Москвы" свыше 1,8 миллиона раз, что почти в 1,7 раза больше, чем за весь прошлый год", – сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий города.
Уточняется, что москвичи постепенно привыкают к подобному формату получения услуг, а потому растет количество пользователей городских онлайн-сервисов.
Преимущественно горожане в электронном виде передают показания счетчиков воды и оплачивают жилищно-коммунальные услуги.
"К концу 2019 года количество скачиваний с момента запуска приложения "Госуслуги Москвы" достигало почти 3,5 миллиона, а на сегодняшний день эта цифра уже превышает 5,3 млн. Пик скачиваний пришелся на апрель и май, когда приложение скачали более 1,4 миллиона раз", – отметил руководитель продукта "Мобильные сервисы" департамента информационных технологий Москвы Олег Филимонов.
Ранее сообщалось о том, что услуги сетевых компаний в сфере строительства в Москве станут электронными. В настоящее время завершается согласование такого перевода с профильными службами Мосводостока. Также прорабатывается возможность подключения застройщиков к веб-сервисам Росреестра.
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