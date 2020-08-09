Услугами mos.ru в сфере строительства воспользовались более 500 тысяч раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Посетители портала mos.ru обратились за электронными услугами в сфере строительства более 500 тысяч раз. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, программу с онлайн-услугами для строителей запустили восемь лет назад.

"Сегодня для застройщиков в электронном виде доступны 22 услуги, которыми с момента их запуска воспользовались 501 тысячу раз. Теперь можно в удобной и простой форме уведомить о начале и завершении строительства, направить предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки города и многое другое", – заявил эксперт.

Лысенко напомнил, что правительство Москвы продолжает работать над расширением перечня организаций, который застройщики предоставляют свои услуги дистанционно.

Глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин назвал перевод городских услуг в электронный вид одним из приоритетов ведомства. По словам специалиста, важно также наладить канал обратной связи, чтобы застройщики могли ориентироваться в изменениях.

"В третьем квартале 2020 года в соответствии с утвержденным графиком пройдет более 30 семинаров, посвященных предоставлению городских услуг в строительной сфере в электронном виде. Некоторые из них будут проводиться в онлайн-формате", – отметил Левкин.

Самой популярной услугой в сфере строительства на портале mos.ru является выдача ордеров на проведение земляных работ, установку временных ограждений и размещение временных объектов. С 2015 года ее запросили 127 тысяч раз.

На втором и третьем местах по востребованности находятся услуга по подаче уведомления о проведении земляных аварийно-восстановительных работ без ордера и услуга по предоставлению технического заключения о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в Москве соответственно.

В 2020 году перечень доступных услуг пополнили две новые – уведомление о соответствии (несоответствии) параметров планируемого строительства и уведомление о соответствии (несоответствии) завершенного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности. В ближайшее время в список также войдут услуги "Мосводостока".

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поздравил строителей с профессиональным праздником. Градоначальник отметил важность Стройкомплекса в развитии города. Кроме того, Собянин заострил внимание на качественной работе строителей в период пандемии коронавируса.

