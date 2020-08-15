Сиреневый сад возобновил работу в "Сокольниках" после ремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сиреневый сад снова открыт для посетителей после ремонта. Он находится в столичном парке "Сокольники", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Этому уголку более 60 лет. Сад известен не только своей коллекцией сортов сирени, но и скульптурами Бориса Мачкова, посвященными любви, семье и материнству.

Сад перестал работать в июне прошлого года. Ремонтные работы были организованы с учетом историко-культурных исследований при научном сопровождении аккредитованных специалистов. Отмечается, что главная задача состояла в организации комфортных условий для москвичей и гостей столицы, посещающих сад.

В результате его разделили на несколько функциональных частей: входную зону, зону семейного отдыха, зону отдыха на траве и зону арт-пространств. Кроме того, там появится специальное место, где можно организовать торжественные мероприятия.

В ходе работ были отремонтированы тропинки и дорожки. Ко всему прочему, в этом саду высадили 327 кустарников и 16 деревьев. Для удобства гостей на территории сада установили торшерные светильники.

Ранее реконструкцию фонтана завершили в Лефортове. Рабочие полностью демонтировали основание фонтана, работы потребовались для подведения новых инженерных сетей.