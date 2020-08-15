Сиреневый сад возобновил работу в "Сокольниках" после ремонта

18:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сиреневый сад снова открыт для посетителей после ремонта. Он находится в столичном парке "Сокольники", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Этому уголку более 60 лет. Сад известен не только своей коллекцией сортов сирени, но и скульптурами Бориса Мачкова, посвященными любви, семье и материнству.
Сад перестал работать в июне прошлого года. Ремонтные работы были организованы с учетом историко-культурных исследований при научном сопровождении аккредитованных специалистов. Отмечается, что главная задача состояла в организации комфортных условий для москвичей и гостей столицы, посещающих сад.
В результате его разделили на несколько функциональных частей: входную зону, зону семейного отдыха, зону отдыха на траве и зону арт-пространств. Кроме того, там появится специальное место, где можно организовать торжественные мероприятия.
В ходе работ были отремонтированы тропинки и дорожки. Ко всему прочему, в этом саду высадили 327 кустарников и 16 деревьев. Для удобства гостей на территории сада установили торшерные светильники.
Ранее реконструкцию фонтана завершили в Лефортове. Рабочие полностью демонтировали основание фонтана, работы потребовались для подведения новых инженерных сетей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: