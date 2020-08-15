В "Мосгазе" назвали причину возгорания на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В квартире жилого дома № 52 по Средней Первомайской улице произошел инцидент при несанкционированной врезке. По информации представителей компании "Мосгаз", причиной послужили несанкционированные работы по врезке в действующий газопровод.

"На данный момент возгорание ликвидировано. Бригады АО "Мосгаз" оперативно прибыли на место. Выполняются восстановительные работы, угрозы населению данная ситуация не представляет", – заявили в пресс-службе компании.

При этом в результате происшествия никто не пострадал, уточнили в организации.

Столичные газовщики за месяц проверили оборудование в 221 тысяче квартир. С учетом необходимости обеспечения надежности и безопасности газоснабжения и удобства москвичей график технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования был скорректирован.