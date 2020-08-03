Столичные газовщики за месяц проверили оборудование в 221 тысяче квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Мосгаза с 3 июля возобновили осмотры внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Работы были приостановлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал гендиректор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев, за месяц специалистам удалось провести обследование в 2 728 жилых домах и 221 154 квартирах.

"Работы возобновлены в полном объеме, при этом всеми нашими сотрудниками строго соблюдаются необходимые меры предосторожности для недопущения распространения вирусных инфекций", – добавил Гасангаджиев.

С учетом необходимости обеспечения надежности и безопасности газоснабжения и удобства москвичей график технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования был скорректирован.

Ранее сообщалось, что с августа цены на газ для населения в РФ повысятся.