Поврежденный участок газопровода на Хорошевском шоссе заменили

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Аварийные службы заменили поврежденный участок газопровода на Хорошевском шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Там отметили, что восстановительные работы были произведены в сжатые сроки.

Уточняется, что в настоящее время специалисты уже начали подавать газ в жилые дома, которые были отключены от газа в связи с происшествием.

Так, газоснабжения восстанавливают по следующим адресам: Хорошевское шоссе, дом 39, корпуса 1, 2; дом 41, корпуса Г, Е; дом 43, корпуса А, Б, В.

Вечером четверга, 30 июля, стало известно, что в районе дома 43 на Хорошевском шоссе во время ремонтных работ был поврежден газопровод среднего давления. В несколько домов экстренно прекратили подачу газа.

Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в результате аварии никто не пострадал.

