Никто не пострадал при аварии на газопроводе на Хорошевском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Никто не пострадал при повреждении газопровода на строительной площадке на Хорошевском шоссе, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он рассказал, что в доме 43 произошло механическое повреждение газопровода среднего давления диаметром 110 миллиметров. В результате от газоснабжения оказались отключены семь жилых домов, добавил заммэра.

"Пострадавших в результат инцидента нет. В настоящее время подача газа приостановлена, на месте работают аварийные службы", – уточнил он.

В пресс-службе "Мосгаза" заявили, что до 0:00 от газоснабжения будут отключены дом 39, корпуса 1, 2; дом 41, корпуса Г, Е, дом 43, корпуса А, Б, В на Хорошевском шоссе. СМИ сообщали, что труба была повреждена при строительных работах.