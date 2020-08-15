Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные компании примут участие в первом Всероссийском онлайн-фестивале шопинга IDRF-Fest, который будет проходить с 22 по 23 августа, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, мероприятие состоится при поддержке городского департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Это новый, предполагающий максимальную вовлеченность формат торговли. Предприниматели не просто соберут онлайн-витрину с разными товарами и будут ждать продаж, они расскажут о своих коллекциях, познакомят с отраслевыми трендами и дадут полезные советы", – приводятся в материале ее слова.

Отмечается, что производители в прямом эфире пообщаются с аудиторией на специализированной цифровой платформе, а гости фестиваля смогут сделать покупки со скидкой до 70%.

В материале подчеркивается, что онлайн-торговля является одним из направлений поддержки МСП в столице. До 28 августа в Москве продолжается прием заявок на субсидию, компенсирующую часть расходов на продвижение продукции через маркетплейсы.

Как напомнил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, субсидия позволяет возместить до 50% комиссии, взимаемой торговыми интернет-площадками.

"Максимальный размер выплаты – 700 тысяч рублей", – отметил Фурсин.

Ранее Сергей Собянин подписал документ о расширении круга получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса. Соответствующее решение приняли по результатам консультаций с предпринимательским сообществом.

Воспользоваться субсидиями теперь смогут предприятия и индивидуальные предприниматели, занятые в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования, культуры, организации досуга и развлечений. Кроме того, они будут доступны в областях физкультуры и спорта.

