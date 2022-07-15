Скоропомощный стационар для больницы имени Филатова готов на 62% – Бочкарев

14:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Строительная готовность скоромощного стационара для больницы имени Филатова составляет 62%. Возведение объекта начали в 2020 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Мы продолжаем возведение новых скоропомощных комплексов на территории пяти городских стационаров в разных частях города. Так, в районе Вешняки при ГКБ № 15 имени Филатова продолжается возведение корпуса для оказания экстренной помощи. В настоящее время на объекте подходят к завершению фасадные работы, продолжается черновая отделка помещений", – заявил Бочкарев, слова которого процитировали в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства.
По его словам, в ближайшее время специалисты планируют завершить работы по отделке фасадов, а также продолжить черновую отделку внутренних помещений. Открытие подстанции запланировано на 2023 год.
Бочкарев сообщил, что общая площадь здания составит 15 000 квадратных метров. Ежедневно в учреждении смогут принять до 200 пациентов.
Близлежащую территорию учреждения благоустроят: высадят деревья и кустарники, разместят скамейки и урны.
Заммэра Москвы подчеркнул, что расположение подстанций выбирают с целью ускорить время транспортировки неотложных пациентов из разных районов столицы.
Ранее стало известно, что в районе Царицыно планируют построить подстанцию скорой помощи на 6–10 машино-мест. Возвести объект планируют до 2026 года. В ближайшее время специалисты планируют приступить к проектированию учреждения.
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