Бочкарев: завершено устройство фасада нового комплекса МКНЦ имени Логинова

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты завершили работы по устройству фасада и остеклению здания нового лечебно-диагностического центра Московского клинического научно-практического центра имени Логинова, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, также специалисты завершили монтаж внутренних стен и перегородок.

"Ведутся отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей, монтаж дверей. Также строители приступили к устройству потолка из гипсокартона, укладке линолеума и финишной окраске стен. Строительная готовность здания составляет 87%", – отметил глава Стройкомплекса.

Бочкарев подчеркнул, что после завершения строительства территорию возле комплекса благоустроят. Там появятся удобные проезды для обеспечения внутренней логистики, тротуары для пешеходов и открытая парковка. Также специалисты установят скамейки, урны и малые архитектурные формы.

Новый лечебный комплекс будет рассчитан на 570 коек, из которых 422 предназначены для круглосуточного стационара. В нем пациенты с наиболее сложными онкологическими заболеваниями смогут получать всю необходимую помощь. Благодаря современному оборудованию в комплексе смогут проводить лучевую терапию, которая ранее там не выполнялась.

11 июля Сергей Собянин оценил ход строительства МКНЦ имени Логинова. По словам мэра, все работы планируется завершить до конца текущего года. При этом они должны быть выполнены качественно.

В свою очередь, директор МКНЦ Игорь Хатьков отметил, что к настоящему времени уже завершены отделочные работы, сейчас идет установка сложного медицинского оборудования. Строительная готовность комплекса составляет 87%, первых пациентов он сможет принять уже в 2023 году.

