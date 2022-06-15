Дом по программе реновации построят в районе Косино-Ухтомском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Косино-Ухтомском на востоке столицы возведут дом на 103 квартиры по программе реновации. Разрешение на строительство уже выдано, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"По проекту для расселения жителей района Косино-Ухтомского возведут трехсекционный дом переменной этажности в восемь-девять этажей со сквозными пешеходными арками в каждой секции", – приводятся в сообщении слова председателя комитета Игоря Войстратенко.

В пресс-службе отметили, что дом построят из монолитных железобетонных конструкций, на подземном этаже обустроят парковку. На первых этажах разместятся колясочные и помещения для консьержа, а также пространства под будущие магазины, кафе или другие объекты инфраструктуры. Все квартиры будут иметь улучшенную отделку, соответствующую стандартам реновации.

Во дворе новостройки оборудуют площадки для детей и занятий спортом, территорию озеленят.

Председатель Мосгосстройнадзора отметил, что ранее была выдана разрешительная документация на строительство двух восьмиэтажных домов по соседству. В новостройки в рамках программы реновации также переедут жители Косино-Ухтомского района.

"Дома будут находиться в шаговой доступности от детских садов, школ, магазинов и одновременно близко к лесопарковой зоне и озерам Белому и Святому", – пояснил Войстратенко.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок. Благодаря строительству домов в новых районах удастся обеспечить комфортным жильем 6,7 тысячи москвичей. На площадках собираются возвести 182,2 тысячи квадратных метров жилья.

С начала 2022 года под заселение по программе реновации в Москве передали 33 дома для 17 тысяч жителей. На первых этажах новостроек создали свыше 200 предприятий малого бизнеса, среди них – аптеки, заведения общепита, магазины и салоны красоты.

