Дом по программе реновации построят в районе Косино-Ухтомском

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В районе Косино-Ухтомском на востоке столицы возведут дом на 103 квартиры по программе реновации. Разрешение на строительство уже выдано, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
"По проекту для расселения жителей района Косино-Ухтомского возведут трехсекционный дом переменной этажности в восемь-девять этажей со сквозными пешеходными арками в каждой секции", – приводятся в сообщении слова председателя комитета Игоря Войстратенко.
В пресс-службе отметили, что дом построят из монолитных железобетонных конструкций, на подземном этаже обустроят парковку. На первых этажах разместятся колясочные и помещения для консьержа, а также пространства под будущие магазины, кафе или другие объекты инфраструктуры. Все квартиры будут иметь улучшенную отделку, соответствующую стандартам реновации.
Во дворе новостройки оборудуют площадки для детей и занятий спортом, территорию озеленят.
Председатель Мосгосстройнадзора отметил, что ранее была выдана разрешительная документация на строительство двух восьмиэтажных домов по соседству. В новостройки в рамках программы реновации также переедут жители Косино-Ухтомского района.
"Дома будут находиться в шаговой доступности от детских садов, школ, магазинов и одновременно близко к лесопарковой зоне и озерам Белому и Святому", – пояснил Войстратенко.
Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок. Благодаря строительству домов в новых районах удастся обеспечить комфортным жильем 6,7 тысячи москвичей. На площадках собираются возвести 182,2 тысячи квадратных метров жилья.
С начала 2022 года под заселение по программе реновации в Москве передали 33 дома для 17 тысяч жителей. На первых этажах новостроек создали свыше 200 предприятий малого бизнеса, среди них – аптеки, заведения общепита, магазины и салоны красоты.
Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
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