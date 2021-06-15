Дом с подземной стоянкой построят по программе реновации в ЮЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Академическом районе по программе реновации построят дом на 581 квартиру, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Объект возведут по адресу улица Кедрова, владение 16. Во всех квартирах запроектированы лоджии. В подъездах жилого дома появятся колясочные и помещения для консьержа.

На первых и вторых этажах дома предусмотрены помещения для размещения предприятий сфер торговли и услуг. А на подземном уровне планируют обустроить отапливаемую охраняемую парковку. Также на территории около дома запроектирована плоскостная автостоянка.

Предполагается, что во дворе дома обустроят детские площадки, места для отдыха и занятий спортом. Прилегающую территорию озеленят.

Ранее сообщалось, что строители готовят к заселению дом, который был построен по программе реновации в столичном районе Кузьминки. Новостройку на улице Юных Ленинцев ввели в эксплуатацию весной 2021 года.

Дом рассчитан на 182 квартиры, площадь жилых помещений составляет более 9 тысяч квадратных метров. На первом этаже будут находиться коммерческие и социальные объекты. Территорию вокруг благоустраивают, во дворе появятся детские площадки.

