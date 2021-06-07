Первые 160 семей в Бутырском районе начали переезжать в новые квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первые 160 семей из двух домов в Бутырском районе столицы начали переезд в новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, под заселение передадут дом № 7А, который находится на улице Фонвизина.

"В эту новостройку переедут 160 семей из пятиэтажек на улице Яблочкова (дом 28, корпуса 1 и 2). Еще три дома предстоит расселить и демонтировать на первом этапе программы – до 2024 года", – цитирует Левкина портал мэра и правительства Москвы.

Новостройка располагается рядом с демонтируемыми домами. В Бутырском районе подобраны три стартовые площадки. Новое жилье получат порядка 30 тысяч человек, которые на данный момент живут в 27 старых домах.

Ранее сообщалось, что в программу реновации включили еще 13 стартовых площадок, расположенных в 12 районах столицы.

В новостройки, которые возведут на этих местах, смогут переехать 9 000 человек из 50 старых домов.