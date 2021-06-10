Дом по программе реновации построят в Перове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном районе Перово по программе реновации построят дом площадью порядка 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты Мосгосэкспертизы проверили документацию на соответствие действующим региональным и федеральным строительным нормам. Кроме того, они сверили предложенные сметные показатели с актуальными базами расценок на строительные материалы, работы и прочее.

Известно, что новостройка будет располагаться по адресу улица Металлургов, дом 30. Там разместят 174 одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Помимо этого, несколько будет адаптировано для маломобильного населения.

"Так, новоселов будут ждать светлые квартиры, где будут установлены осветительные приборы, розетки и выключатели, на полу уложен ламинат, а стены оклеены обоями. В санузлах будет плитка и необходимая сантехника, а на кухне – плита", – рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Ранее сообщалось, что в программу реновации включили еще 13 стартовых площадок, расположенных в 12 районах столицы. Новые площадки находятся в семи административных округах и 12 районах столицы. Их общая площадь составляет 248,2 тысячи квадратных метров.

В новостройки переедут 9 тысяч участников программы реновации. Так можно будет расселить 50 старых домов. Известно, что семь из этих площадок расположат на месте зданий, включенных в программу реновации.