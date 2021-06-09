Новостройку на улице Юных Ленинцев начнут заселять в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Строители готовят к заселению дом, который был построен по программе реновации в столичном районе Кузьминки. Уточняется, что новостройку на улице Юных Ленинцев ввели в эксплуатацию весной 2021 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Дом рассчитан на 182 квартиры, площадь жилых помещений составляет более 9 тысяч квадратных метров. На первом этаже будут находиться коммерческие и социальные объекты. Территорию вокруг благоустраивают, во дворе появятся детские площадки.
В настоящее время в Кузьминках заселяют шесть корпусов, в них переезжают жители девяти старых домов, отметил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Всего в районе по программе реновации будут переселять 287 домов. Это свыше одного миллиона квадратных метров жилых помещений. Всего переезд затронет свыше 64 тысяч жителей.
Ранее сообщалось, что в программу реновации включили еще 13 стартовых площадок, расположенных в 12 районах столицы. Новые площадки находятся в семи административных округах и 12 районах столицы. Их общая площадь составляет 248,2 тысячи квадратных метров.
В новостройки переедут 9 тысяч участников программы реновации. Так можно будет расселить 50 старых домов. Известно, что семь из этих площадок расположат на месте зданий, включенных в программу реновации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: