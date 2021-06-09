Новостройку на улице Юных Ленинцев начнут заселять в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строители готовят к заселению дом, который был построен по программе реновации в столичном районе Кузьминки. Уточняется, что новостройку на улице Юных Ленинцев ввели в эксплуатацию весной 2021 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Дом рассчитан на 182 квартиры, площадь жилых помещений составляет более 9 тысяч квадратных метров. На первом этаже будут находиться коммерческие и социальные объекты. Территорию вокруг благоустраивают, во дворе появятся детские площадки.

В настоящее время в Кузьминках заселяют шесть корпусов, в них переезжают жители девяти старых домов, отметил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Всего в районе по программе реновации будут переселять 287 домов. Это свыше одного миллиона квадратных метров жилых помещений. Всего переезд затронет свыше 64 тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что в программу реновации включили еще 13 стартовых площадок, расположенных в 12 районах столицы. Новые площадки находятся в семи административных округах и 12 районах столицы. Их общая площадь составляет 248,2 тысячи квадратных метров.

В новостройки переедут 9 тысяч участников программы реновации. Так можно будет расселить 50 старых домов. Известно, что семь из этих площадок расположат на месте зданий, включенных в программу реновации.