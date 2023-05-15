С начала года в Москомархитектуру подано 19 тыс заявок на госуслуги

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За первые три месяца текущего года Москомархитектура получила порядка 19 тысяч заявок на предоставление государственных услуг. Об этом рассказала глава ведомства Юлиана Княжевская.

"Количество обращений демонстрирует активную динамику в развитии строительной отрасли. <...> За последние пять лет заявлений в Москомархитектуру на предоставление государственных услуг и сервисов увеличилось более чем в шесть раз", – сказала она.

По сравнению с прошлым годом число заявлений выросло на 700 штук. В минувшем квартале самой востребованной услугой стала приемка исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений. За ней обратились 8,9 тысячи раз.

Второй по популярности оказалась услуга по подготовке и выдаче градостроительных планов – 4 тысячи обращений. А третье место досталось услуге по приемке материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в информационной системе Москвы – 3,7 тысячи заявлений.

Отмечается, что Москомархитектурой предоставляется 7 государственных услуг и 3 сервиса в сфере строительства и благоустройства города.

Ранее в Минэкономразвития РФ предложили подключить к порталу госуслуг еще семь ведомств. Там считают, что возможность выдавать разрешения онлайн должны получить Минфин, Минюст, Минспорт, Минэнерго, Рослесхоз, ФАС и Росатом.

