Москвичи могут получить 42 услуги в сфере труда и соцзащиты в электронном виде – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С каждым годом фиксируется все больше москвичей, предпочитающих получать социальные услуги в дистанционном формате. В 2022 году количество таких обращений выросло на 75%, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"Сегодня уже 42 услуги в сфере труда и социальной защиты есть в электронном виде. Есть и те, за которыми обращаются исключительно так. Например, оформление справки о назначении социальной помощи, назначение ежемесячного пособия для беременных", – написал Собянин.

Градоначальник добавил, что перевод госуслуг в электронный формат является частью программы социальной поддержки москвичей.

Ранее мэр рассказал о работе портала mos.ru, который предоставляет горожанам цифровые услуги и сервисы. По словам Собянина, свыше трех миллиардов раз москвичи воспользовались услугами портала с 2011 года. При этом, подчеркнул градоначальник, в 2022 году популярность mos.ru увеличилась на 39%.

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