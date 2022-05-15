Сквер в Вешняках обновят в этом году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Сквер на улице Юности в столичном районе Вешняки в этом году приведут в порядок, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"Сквер находится недалеко от лесопарка "Кусково", где проводятся работы по реабилитации. В рамках комплексного подхода к созданию комфортной городской среды решено привести в порядок и сквер", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе работ две маленькие детские площадки заменят на одну большую игровую зону, обновят скейт-парк, установят столы для игры в пинг-понг и текбол, оборудуют волейбольное поле, площадки с тренажерами, а также парковки для велосипедов и электросамокатов.

"На месте основных "народных троп" сделаем дорожки, оборудуем освещение. Учтем потребности маломобильных горожан", – говорится в сообщении.

В комплексе городского хозяйства добавили, что также в сквере высадят свыше тысячи деревьев и более 6 тысяч кустарников.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства благоустроят территории возле Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А. С. Логинова.

Так, вблизи МКНЦ имени Логинова установят 75 фонарей со светодиодными энергосберегающими светильниками. Возле пешеходных переходов на Новогиреевской улице и в Терлецком проезде разместят опоры с контрастным освещением, а на остановках общественного транспорта появятся 5 современных павильонов с зарядками и Wi-Fi.

