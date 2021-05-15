В день рождения метро москвичи могут отправить праздничные открытки по всей России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В честь дня рождения столичного метро москвичи могут отправить праздничные открытки по всей России. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Это наш совместный проект с "Почтой России". Открытка – отличный сувенир из Москвы, а также повод написать тем, с кем вы давно не виделись", – говорится в сообщении.
Найти открытки можно на стойках "Живое общение", а также на Северном речном вокзале. Всего выпущено 6 тысяч экземпляров.
Московский метрополитен отмечает 86-летие. В этот день в 1935 году в столичной подземке отправился первый пассажирский поезд. В честь праздника в Москве пройдут метромарафон, парад поездов, запустят новый тематический поезд, также для жителей столицы пройдут мастер-классы и выставки.
Парад поездов проходит на Кольцевой линии метро
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