В Москве начались ремонтные работы в подъездах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве специалисты приступили к ремонту подъездов многоквартирных домов во всех административных округах города. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра столицы по вопросам благоустройства Петра Бирюкова.

"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений", – уточнил вице-мэр.

Он отметил, что в этом году работы запланировали провести в 14,7 тысячи подъездах.

По словам Бирюкова, косметический ремонт, в который входит покраска входных групп, потолков и стен, является обязательным. Помимо этого, специалисты обновят теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, а также другие поврежденные элементы и конструкции.

При необходимости работники проведут ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, заменят таблички этажности и осветительные приборы.

Уточняется, что жителей заранее предупредят о датах начала работ в их домах. Объявление разместят на информационных стендах и в местах общего пользования.

Между тем Бирюков также сообщил о начале сезона ремонта автомобильный дорог в столице. Заммэра отметил, что в рамках программы "От дома до дома" запланированы работы на Пятницком и Алтуфьевском шоссе, а также Перовской, Вешняковской и Суздальской улицах, Свободном проспекте, Русаковской и Преображенской набережных.

Ремонт дорог пройдет по графику и преимущественно в ночное время, когда трафик ниже. Бирюков добавил, что в Москве приводить в порядок дороги приходится ежегодно из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры, которые приводят к появлению колейности.