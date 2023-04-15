Работе столичного центра отбора на военную службу по контракту помогают волонтеры

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Волонтеры помогают гражданам с заполнением документов и прохождением медкомиссии при заключении контракта на военную службу в столичном едином пункте отбора. Об этом сообщил один из волонтеров Александр Ксенофонтов.

"На входе сразу их направляем, подсказываем, куда им нужно двигаться, куда следовать для того, чтобы ускорить процесс прохождения всех комиссий, помогаем заполнение анкет", – подчеркнул он.

Единый пункт отбора располагается на улице Яблочкова в доме 5 строении 1. Он открылся 3 апреля. Туда могут обратиться жители России и иностранные граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Им необходимо иметь при себе паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Ранее заместитель председателя Мосгордумы Андрей Медведев побывал в пункте отбора на военную службу по контракту в Москве. Он поддержал граждан, которые планируют направиться на выполнение задач.

У медиков в пункте присутствует доступ к единой медицинской информационно-аналитической системе, сказал Медведев.

В Москве отметили интерес жителей к военной службе по контракту

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!