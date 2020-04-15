Три блока общежитий РУДН закрыли на карантин из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три блока общежитий Российского университета дружбы народов закрыли на карантин, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официальный сайт вуза.

Причиной предпринятых мер стало обнаружение случаев заражения коронавирусом среди студентов РУДН. В связи с этим второй, седьмой и восьмой блоки полностью закрыты на карантин. Кроме того, в десятом блоке на режим самоизоляции перевели проживающих на 14-м этаже.

Представители РУДН отметили, что всем пребывающим на карантине проведут тестирование на коронавирус, а также будут ежедневно измерять температуру.

"Каждому из вас дважды за счет средств университета будет проведено обследование (тест) на наличие коронавируса, вам ежедневно будет измеряться температура, каждый день утром вам будет бесплатно за счет средств университета выдаваться сухой паек на один день, дополнительно покупать продукты и предметы первой необходимости вы сможете в небольшом магазине, который продолжит работу в вашем общежитии. Вы сможете также заказывать бесконтактную доставку продуктов и готовой еды (доставка до входа в общежитие)", – рассказали в РУДН.

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех горожан вне зависимости от возраста. Покидать квартиру столичным жителям можно лишь для похода в магазин или аптеку, для выгула собак, а также для других экстренных или необходимых для жизнеобеспечения случаев.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении пропускной системы. Теперь москвичам требуется наличие специального кода для поездки на работу, в медицинское учреждение или для личных целей. 15 апреля система начала функционировать.

Ранее стало известно, что российским вузам продлят аккредитацию на год в случае, если она должна была закончиться в период до 1 января 2021 года.