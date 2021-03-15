Финалистами архитектурной премии Москвы стали 38 проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В 2021 году поступило самое большое число заявок на участие в конкурсе в области архитектуры и градостроительства за всю историю. Финалистами премии Москвы стали 38 проектов. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
По его словам, большое количество проектов свидетельствует о том, что работа по выстраиванию профессиональных ориентиров, в частности в рамках архитектурной премии Москвы, ведется не напрасно.
"В столице сформировался профессиональный круг архитекторов и заказчиков, готовых работать над созданием концептуальных, интересных, продуманных объектов",
– цитирует Кузнецова портал мэра и правительства Москвы
В 2021 году на рассмотрение экспертного совета подали 140 заявок. Финалисты были определены в пяти номинациях, среди которых – "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта временного и постоянного проживания", "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта социальной инфраструктуры", "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта транспортной инфраструктуры", "Лучшее архитектурно-градостроительное решение многоквартирного жилого дома по программе реновации", а также "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта административно‐делового и торгового назначения".
Ранее сообщалось, что проект инфекционного госпиталя в Вороновском выдвинули на архитектурную премию MIPIM Awards. Отмечается, что клиника выдвинута на номинацию "Лучший проект в области здравоохранения". Она была возведена за рекордные 37 дней.
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