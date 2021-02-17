Москвичи обсудят 91 градостроительный проект города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей столицы пригласили обсудить важные градостроительные проекты. Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, поучаствовать сможет каждый горожанин в период с 17 февраля по 2 марта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На открытое электронное обсуждение вынесен 91 градостроительный проект. Речь идет о благоустройстве городских территорий, улиц, улучшении транспортных возможностей и возведении технопарков. Свои предложения можно направить через проект "Активный гражданин". Для этого нужно зарегистрироваться на портале mos.ru и заполнить свои данные в личном кабинете.

"В начале года на обсуждение жителей представлены такие значимые проекты, как благоустройство территорий около МЦД и метро, реконструкция и строительство новых улиц, проекты современных технопарков и производственных кластеров и многие другие не менее важные для города. Все они затрагивают социальную сферу жизни горожан", – рассказала Княжевская.

В качестве примера приводится проект планировки транспортно-пересадочного узла с многофункциональным центром. Он расположен в районах Бирюлево-Восточное, Орехово-Борисово Северное и Царицыно.

Москвичи также смогут обсудить проект продления улицы Гжатской и благоустройства прогулочной зоны в Можайском районе. Жители района Соколиная Гора смогут поделиться мнением о строительстве высокотехнологичного технопарка.

Ранее сообщалось о завершении строительства бизнес-центра на территории бывшего Котельского завода. Двухэтажное здание воздвигли на юго-западе города. В нем разместятся офисы для сдачи в аренду, помещения службы эксплуатации и технические помещения.