Москвичи обсудят 91 градостроительный проект города

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жителей столицы пригласили обсудить важные градостроительные проекты. Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, поучаствовать сможет каждый горожанин в период с 17 февраля по 2 марта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
На открытое электронное обсуждение вынесен 91 градостроительный проект. Речь идет о благоустройстве городских территорий, улиц, улучшении транспортных возможностей и возведении технопарков. Свои предложения можно направить через проект "Активный гражданин". Для этого нужно зарегистрироваться на портале mos.ru и заполнить свои данные в личном кабинете.
"В начале года на обсуждение жителей представлены такие значимые проекты, как благоустройство территорий около МЦД и метро, реконструкция и строительство новых улиц, проекты современных технопарков и производственных кластеров и многие другие не менее важные для города. Все они затрагивают социальную сферу жизни горожан", – рассказала Княжевская.
В качестве примера приводится проект планировки транспортно-пересадочного узла с многофункциональным центром. Он расположен в районах Бирюлево-Восточное, Орехово-Борисово Северное и Царицыно.
Москвичи также смогут обсудить проект продления улицы Гжатской и благоустройства прогулочной зоны в Можайском районе. Жители района Соколиная Гора смогут поделиться мнением о строительстве высокотехнологичного технопарка.
Ранее сообщалось о завершении строительства бизнес-центра на территории бывшего Котельского завода. Двухэтажное здание воздвигли на юго-западе города. В нем разместятся офисы для сдачи в аренду, помещения службы эксплуатации и технические помещения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: