Новый краудсорсинг-проект "Московские центральные диаметры" запустят 21 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице 21 января запустят новый краудсорсинг-проект "Московские центральные диаметры", в котором горожане поделятся идеями и обсудят вопросы по развитию МЦД, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко, транспортному проекту нужны идеи москвичей.

"Процесс будет проходить в три этапа: "Предлагай", "Обсуждай", "Оценивай". Идеи жителей, отобранные экспертами, будут реализованы в столице", – приводятся в материале слова Пищелко.

Как отмечается, участники проекта смогут высказать свое мнение по следующим направлениям: наполнение станций (места для отдыха, озеленение летом, парковки, дополнительные услуги); комфорт пребывания в поездах; информирование, навигация в поездах и на станциях.

Также можно будет рассказать о мероприятиях, которые хотелось бы посетить в павильоне МЦД на площади у Киевского вокзала.

За пять лет в столичных краудсорсинг-проектах приняли участие около 200 тысяч человек. За это время эксперты отобрали более 3,5 тысячи идей москвичей для дальнейшей проработки. Две тысячи из них уже реализованы.

По словам Пищелко, ежегодно к платформе краудсорсинга присоединялись тысячи граждан. Самыми популярными оказались краудсорсинг-проекты "Московские поликлиники", "Мой парк" и "Город спорта". А вот собственные идеи москвичи чаще всего предлагали в краудсорсинг-проектах "Московские поликлиники", "Детские поликлиники" и "Активное долголетие".