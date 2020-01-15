Новое пожарное депо появится на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Новое пожарное депо на четыре поста появится на востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Территория участка под застройку составляет 0,5 гектара. Депо планируется оснастить современной техникой и укомплектовать профессиональными кадрами.

Уточняется, что часть расположится по адресу: 6-й проезд Подбельского, владение 8-10. Площадь застройки составит порядка семи тысяч квадратных метров.

Планируемые объекты пожарного депо – от одного до трех этажей. В здании предусмотрены учебные помещения, медкабинет и зал для тренировок.

Столичные власти в связи с малоснежной зимой начали подготовку к пожароопасному сезону, в том числе приступили к обводнению подмосковных торфяников.