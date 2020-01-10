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Город

15:19

Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали без сбоев

город безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Коммунальные службы, энергетики и пожарно-спасательные силы столицы во время новогодних праздников работали без сбоев. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"В дни новогодних праздников была организована круглосуточная работа штаба комплекса городского хозяйства Москвы, приняты необходимые меры по организации бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства. Аварийных отключений потребителей не допущено", – поделился Бирюков.

Он отметил, что в праздники в городе работали 212 катков с искусственным льдом, более 1,7 тысячи площадок для занятий спортом и пять горнолыжных склонов. На контроле у специалистов находились более 150 объектов хранения пиротехнических изделий и 30 площадок для запуска фейерверков.

На дежурстве в городе находились 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад. Специалисты подготовили более 1,4 тысячи единиц спецтехники и более 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения.

Ранее сообщалось, что только в новогоднюю ночь в центре столицы за порядком следили более 11 тысяч человек, в том числе 3,3 тысячи сотрудников полиции и 3,4 тысячи Росгвардии. Всего в новогодние каникулы обеспечивали порядок в городе более 40 тысяч человек.

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