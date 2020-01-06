Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

13:49

Более 40 тыс человек обеспечивают порядок в Москве в праздники

город безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 40 тысяч человек охраняют общественный порядок в Москве в новогодние каникулы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Собеседник агентства рассказал, что только в новогоднюю ночь в центре столицы за порядком следили более 11 тысяч человек, в том числе 3,3 тысячи сотрудников полиции и 3,4 тысячи Росгвардии.

Помимо этого, 31 декабря для обследования города были привлечены 75 кинологов с собаками, на пропускных пунктах работали сотрудники полиции, Росгвардии и представители частных охранных организаций. Было использовано почти 200 арочных и 500 ручных металлодетекторов и порядка 10 тысяч металлических барьеров.

Дополнительные наряды полицейских и росгвардейцев задействованы и в метро, МЦК, а также МЦД. На главных катках города дежурят спасатели на коньках.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на пресс-службу МЧС, что с 6 на 7 января почти 11 тысяч сотрудников МЧС России и более 1,8 тысяч единиц спецтехники будут дежурить в местах проведения рождественских богослужений.

Специалисты призывают горожан соблюдать правила личной безопасности во время богослужений: следить, чтобы горящие свечи не соприкасались с одеждой и волосами, а также особо контролировать детей, доверяя им горящие свечи.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика