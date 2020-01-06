Более 40 тыс человек обеспечивают порядок в Москве в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 40 тысяч человек охраняют общественный порядок в Москве в новогодние каникулы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Собеседник агентства рассказал, что только в новогоднюю ночь в центре столицы за порядком следили более 11 тысяч человек, в том числе 3,3 тысячи сотрудников полиции и 3,4 тысячи Росгвардии.

Помимо этого, 31 декабря для обследования города были привлечены 75 кинологов с собаками, на пропускных пунктах работали сотрудники полиции, Росгвардии и представители частных охранных организаций. Было использовано почти 200 арочных и 500 ручных металлодетекторов и порядка 10 тысяч металлических барьеров.

Дополнительные наряды полицейских и росгвардейцев задействованы и в метро, МЦК, а также МЦД. На главных катках города дежурят спасатели на коньках.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на пресс-службу МЧС, что с 6 на 7 января почти 11 тысяч сотрудников МЧС России и более 1,8 тысяч единиц спецтехники будут дежурить в местах проведения рождественских богослужений.

Специалисты призывают горожан соблюдать правила личной безопасности во время богослужений: следить, чтобы горящие свечи не соприкасались с одеждой и волосами, а также особо контролировать детей, доверяя им горящие свечи.

