Главную новогоднюю елку страны демонтируют к 18 января

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин



Установленную в Кремле главную елку страны демонтируют к пятнице. Об этом РИА Новости сообщили в управлении делами президента России.

В этом году в качестве главной новогодней ели России выбрали столетнее дерево высотой 27 метров из Щелковского района Подмосковья. Его срубили 16 декабря в Московском учебно-опытном лесничестве.

После праздников древесина ели традиционно идет на сувениры. Как ею распорядиться в этот раз, еще не решили, рассказала пресс-секретарь управделами Елена Крылова.

Ранее москвичам посоветовали не держать новогодние елки в квартирах слишком долго. В МЧС напомнили, что высохшая хвоя представляет повышенную пожарную опасность. Новогодние елки и сосны лучше всего отнести на переработку.

Пункты приема, в этом году их в Москве 473, открылись с 9 января и будут работать до 1 марта. Приемка осуществляется бесплатно. Важно, чтобы на деревьях не было мишуры и игрушек.