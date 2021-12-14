В Москве подвели итоги археологического сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве завершился археологический сезон 2021 года. Он стал рекордным по количеству найденных и обработанных артефактов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Площадь раскопок в текущем году составила более 11 500 квадратных метров. Кроме того, специалисты вели работы на нескольких главных площадках города.

"Было обнаружено 275 тысяч предметов, из которых более 15 тысяч – это индивидуальные находки. Это связано с тем, что в этом году были не просто археологические наблюдения, а полноценные раскопки на нескольких значимых площадках – улицах Ильинке, Сретенке, Динамовской и Гончарной, в Замоскворечье и Китай-городе", – отметил глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

По его словам, данные места богаты культурными слоями. Там протекала активная городская жизнь: исторически пересекались торговые маршруты и были мастерские.

Емельянов пояснил, что основная часть времени работы с находками проходит в археологических мастерских. Процесс идет в несколько этапов: камеральная обработка (удаление грунта) и реставрация. При этом последний этап может занять от недели до нескольких лет, это зависит от сложности находки и ее состояния.

"В этом году удалось отреставрировать 650 находок. Всего в этом году в государственную часть музейного фонда передано 8 200 находок", – уточнил глава департамента культурного наследия.

Среди найденных артефактов были и те, которые отражают предновогодний быт жителей столицы. Специалистам удалось найти красноглиняный кувшин XVI века, относящийся к парадной посуде, его обнаружили на Ильинке. Также была найдена белоглиняная сковорода XVIII века со следами нагара, которые свидетельствуют об ее активном пользовании. Подобную посуду использовали для печей. Предмет нашли на Гончарной улице.

Из праздничных артефактов представлены чернолощеная фляга XVII века, играющая роль парадной столовой посуды. Она сделана в технике восстановительного обжига (с недостатком в горне кислорода). Флягу нашли на Гончарной улице.

Другая группа находок – это печные изразцы. На них часто фиксировали различные истории, которые рассказывали в кругу семьи. По словам Алексея Емельянова, были найдены три красных изразца XVI века. Их нашли на Гончарной улице, на улице Ильинке и в Замоскворечье. На первом нарисован крылатый конь, на втором – сюжет "Штурм крепости", а на третьем – двуглавый орел.

Среди артефактов есть подарки – игрушки для детей, например красноглиняный коник с седлом, а также предметы интерьера, которые могли стать подарком для взрослых.

Из интересных находок – два фрагмента белоглиняных расписных флейт XVII век, накладка 1888 года "Ломовой № 6605", которые могли выдавать извозчикам, коронационный стакан XVIII века, выпускающийся по особенным случаям восшествия на престол.

Из самых древних артефактов Емельянов выделил женские стеклянные браслеты XII века, обнаруженные на Ильинке.

"Получается, что в XII веке, когда, по нашим данным, Москва только-только была основана, московские красавицы уже щеголяли в дорогих нарядах. Эти находки имеют точный хронологический диапазон", – отметил глава департамента.

По мнению городских археологов, находки говорят о том, что еще до возникновения Москвы поселение, окруженное крепостной стеной, было экономически и социально развитым.

Ранее реставраторы раскрыли секрет найденной на Сретенке свинцовой игрушки-волчонка. На ее грани были обнаружены буквы иврита, а сама фигурка оказалась дрейдлом – одним из традиционных атрибутов празднования Хануки.